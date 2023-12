Jerichow - Schon im Vorfeld stimmen die großen Weihnachtsbäume am Topfmarkt, am Bürgerhaus, an der Stadtkirche, am Kloster und an der Feuerwehr auf die Adventszeit ein.

Kleinere Bäume wurden in der Stadt von den Kindern der Kita „Wirbelwind“, der Grundschule und den Mitgliedern des Jugendklubs geschmückt. Für originelle, aus Strohballen entworfene Weihnachtsdeko hat der Heimat- und Förderverein Stadt und Kloster Jerichow am Ortseingang aus Richtung Genthin kommend gesorgt. So vorbereitet, kann Jerichow mit dem Weihnachtsmarkt starten. Bevor er offiziell um 14 Uhr eröffnet wird, gibt es um 13 Uhr einen „Gottesdienst für alle“ in der Stadtkirche, an dem auch der Gospelchor mitwirkt.

Zu den Akteuren des Programmes auf dem Topfmarkt gehören der Bläserchor Stremme, die Kita Jerichow, die Tanzgruppe „Step by Step“ von Lok Jerichow und die Grundschule.

Der Weihnachtsmann wird um 16 Uhr mit der Kutsche auf dem Topfmarkt eintreffen. Um 16.30 Uhr können Märchenfreunde im Bürgerhaus „Die Brenner Stadtmusikanten“ in einer Aufführung des Jerichower Amateurtheaters erleben. Ein ganz besonderer Höhepunkt wird wieder das Weihnachtsrätsel sein. Für diese traditionelle, spaßige Knobelei zeichnet wieder Winfried Schwuchow verantwortlich. Auf der Internetseite der Stadt ist das Rätsel abrufbar, die Lösungen sollten bis Donnerstag, 14. Dezember, im Rathaus abgegeben werden.

Mit dem Tanz- und Turnschuppen sowie mit Musik mit DJ René klingt der Weihnachtsmarkt aus.

Darüber hinaus sind zum Weihnachtsmarkt viele ortsansässigen Künstler präsent.