Weihnachtsbaum-Wald und Kachelofen-Wärme zum Adventsfest in Genthin

Das Gelände an der Feldstraße - hier zum ersten Tag der Vereine - wird sich am 2. Dezember in einen Weihnachtsbaum-Wald verwandeln.

Genthin - In ein kleines Weihnachts-Wunder-Land wird sich das Gelände am Vereinsheim in der Genthiner Feldstraße am 2. Dezember verwandeln. Dann wird hier ein interkulturelles Adventsfest gefeiert, das auch gleichzeitig als Jahresabschluss-Veranstaltung für die Mitglieder des gastgebenden Rassegeflügelzuchtvereins 1894 Genthin gelten wird.