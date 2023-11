Das Elbedorf Parey bereitet sich auf seinen Weihnachtsmarkt vor. Er findet am 9. Dezember 2023 statt. Auch in diesem Jahr wollen die Mitglieder des „Moskito“-Clubs Parey mit ihrer „Kleinen Lichterwelt" für festliche Stimmung sorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parey. - Auf dem Kirchplatz in Parey findet am Sonnabend, 9. Dezember 2023, der Pareyer Weihnachtsmarkt statt. „Auch in diesem Jahr kommen zahlreiche Pareyer Vereine und Institutionen zusammen, um gemeinsam den Besuchern einen schönen vorweihnachtlichen Nachmittag zu bereiten“, so Kristin Springer vom Organisationskomitee.