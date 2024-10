Aktion in Parey Mit Arbeitseinsatz wird Weihnachtsmarkt in Parey vorbereitet

Der Pareyer Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr am Sonnabend, 7. Dezember, ab 14.30 Uhr auf dem Platz an der Kirche statt. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gang.