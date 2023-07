Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin - Ines Banse, CDU-Ortschaftsrätin in Tucheim, lässt auch diesmal nicht locker. Sie nimmt in der Einwohnerfragestunde der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag ihr Recht wahr. Sie habe sich den ausführlichen „Antrag zur Sicherung des Kita-Neubaus in dr Ortschaft Tucheim“ angesehen und sagt: „Was mir hier fehlt, sind immer noch Zahlen zum Projekt. Gibt es die jetzt?“