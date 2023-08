Elbe-Parey - Damit soll es zukünftig möglich sein, das Erblindeten oder sehr schlecht Sehenden mittels einer Funktion alles, was sich auf der Web-Seite befindet, vorgelesen werden kann.

Nicole Golz: „Außerdem sollen Menschen mit einer Sprachbarriere die Chance bekommen, unsere Web-Seite in ihrer Sprache angezeigt zu bekommen.“ Um das zu verwirklichen, sollen über das Sozialministerium Fördermittel in Höhe von zehn Prozent der Gesamtkosten beantragt werden.

Ziel ist es laut Nicole Golz aber noch nicht, den Weg zu einem digitalen Amt einzuschlagen. Dort hätten die Bürgerinnen und Bürger theoretisch die Möglichkeit, ihre Amtswege, wie zum Beispiel diverse Beantragungen und Weiteres, digital zu erledigen. „Es fehlt dazu noch die Vorgabe durch das Land Sachsen-Anhalt. Das Land hat noch immer nicht die Vorgabe zu einer einheitlichen Systemanbindung gegeben“, so die Gemeindebürgermeisterin. Es gebe hier noch Unterschiede zwischen dem Bundesregistrierungssystem und dem des Landes Sachsen-Anhalt. Nicole Golz: „Solange es hier keine Regelung gibt, wird die Gemeinde Elbe-Parey kein Geld verbrennen und abwarten.“ Sie verweist aber auf die bereits mögliche Online-Vergabe von Terminen, die es seit der Corona-Pandemie gibt. Damit sei eine gute Alternative gefunden, die sich auch bewährt habe. „Dadurch, dass man seinen Termin online oder telefonisch vorher buchen kann, konnten wir sogar das vorherige Wartezimmer in ein Büro umfunktionieren und die Bürger müssen nicht mehr warten.“

Die Verwaltung der Gemeinde Elbe-Parey wird aber auch in Zukunft ein Meldesystem wie zum Beispiel „Sag’s uns einfach“, wie es in anderen Gemeinden wie Biederitz und Möckern gibt, nicht zur Anwendung bringen. Mit diesem System ist es den Bürgerinnen und Bürgern möglich, beispielsweise defekte Lampen, Löcher in Straßen oder auch abgeknickte Bäume der Verwaltung zu melden. Dann kümmert sich die Verwaltung um diese Dinge. In der Gemeinde Elbe-Parey verzichtet man auf dieses System, weil man Bedenken hat, dass dann viele Meldungen „untergehen könnten“. Trotz allem haben die Bürgerinnen und Bürger von Elbe-Parey ja die Möglichkeit, solche Belange per E-Mail unter poststelle@elbe-parey.de der Verwaltung zukommen zu lassen.