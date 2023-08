Weitere Verzögerung am Buchenweg

Bauen in Sachsen-Anhalt

Genthin - Dem in Regie der Stadt am Buchenweg geplanten Gebiet für den Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern droht eine weitere Verzögerung. Wie Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian im Bau- und Vergabeausschuss am Montagabend informierte, sorge ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofes dafür.