Wirtschaft Welche Bedeutung die Schiffswerften Barthel und Bolle für Elbe-Parey haben

Nach der Kiellegung in der Schiffswerft Bolle in Neuderben folgte nun auch eine Kiellegung in der Schiffswerft Hermann Barthel in Derben. Beide Unternehmen sind die größten Arbeitgeber in der Region. Aufträge bekommen sie auch aus dem Ausland.