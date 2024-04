Sechs Wochen Vollsperrung einer Kreuzung sind demnächst in Genthin angesagt. Der gesamte Schwerlastverkehr für den Chemiepark muss daher umgeleitetet werden.

Nur am Sonntag ohne Schwerlaster: die Kreuzung Brettiner Chaussee/Henkel-Straße.

Genthin. - Mit den Worten „Das wird eine komplizierte Situation“ kündigte Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian in der Sonderstadtratssitzung eine etwa sechswöchige Vollsperrung in Genthin an. Demnächst (ein genauer Termin wurde noch nicht genannt) saniere der Landkreis die Kreuzung Brettiner Chaussee/Fritz-Henkel-Straße. Das ginge nur unter Vollsperrung der Kreuzung. Während die Autofahrer die Umleitung über die Kaufland-Zufahrt sicherlich finden werden, kalkuliert die Baufachsbereichsleiterin, sei die Umleitungsführung für den Schwerlastverkehr der Knackpunkt.