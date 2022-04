Welche Kindheitserinnerungen Eva Sollich an die alte Brauerei in Genthin hat

Die Heimatfotorätsel-Reihe im Genthiner Rundblick hat in der bekannten Tanzmeisterin Eva Sollich, die heute in Berlin lebt, „wertvolle Kindheitserinnerungen“ geweckt. Sie hat sie für die Leser aufgeschrieben.

Eva Sollich mit Vater Alfons Joachim und Bruder Bodo im Garten in der alten Brauerei in Genthin, ca. 1942.

Genthin - Als die gebürtige Genthinerin Eva Sollich, die heute in Berlin lebt, in der Volksstimme innerhalb unserer Heimatfotorätsel-Reihe die Erinnerungen der Genthiner, die diese mit der alten Brauerei verbinden, zu lesen bekommt, kommen „wertvolle Kindheitserinnerungen“ in ihr hoch. Sie schreibt sie für uns auf und schickt auch Fotos aus ihren glücklichen Kindertagen dort mit.