Welcher Wintervogel zwitschert in Parey?

Der Nabu-Kreisverband Jerichower Land hat das Nabu-Jahr 2022 traditionell mit einer Wanderung rund um Gladows Loch in Parey begonnen. Rund 20 Teilnehmer umwanderten im Rahmen der bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ den kleinen See und erfuhren einiges über heimische Vögel.

Parey - „Es sind mehr Menschen hier als Vögel“, meinte eine Teilnehmerin, weil es an Gladows Loch am frühen Sonntagvormittag doch noch recht still war. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt war zunächst nur vereinzeltes Vogelgezwitscher zu vernehmen. Die Gefiederten jedoch hielten sich noch etwas versteckt beim Beginn der 15. Winterexkursion des Nabu-Kreisverbandes Jerichower Land.