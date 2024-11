Wellness an der Stremme: Die Salzgrotte in Roßdorf

Doreen Lau am Tresen von Salzgrotte und Yogazentrum in Roßdorf.

Roßdorf. - Schon der erste Schritt in den Eingangsbereich der Salzgrotte in Roßdorf beweist die Einzigartigkeit des Ortes. Es herrscht eine angenehme Ruhe, und man merkt sofort, dass es hier um Entspannung geht. Auch die Betreiberin, Doreen Lau, wirkt auf Anhieb sehr gelassen, entspannt und fröhlich. Doreen Lau sagt dazu selbst: „Es ist wie in eine andere Welt einzutauchen.“