Parey - Nicht ganz so viel Einsätze wie im Vorjahr musste die Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey im Jahr 2023 absolvieren.

War im Jahr 2021 die Einsatzzahl von 56 auf 89 in die Höhe geschnellt, so wurden in diesem Kalenderjahr 63 Einsätze gezählt. Ein Grund dafür sind weniger Einsätze im Bereich der Wald- und Vegetationsbrände. „Es gab aber wieder vorsätzliche Brandstiftungen. Im Bereich Ferchland gab es drei größere Waldbrände, die vorsätzlich gelegt worden waren“, so Gemeindewehrleiter Steve Flügge. Im Vorjahr wurden insgesamt acht Einsätze in Wald und Vegetation beziehungsweise Baumbrände von Mai bis August sowie ein kombinierter Einsatz Mähdrescherbrand/Feldbrand/Waldbrand bei Hohenseeden im August gezählt.

In 15 Einsätzen mussten Ölspuren beseitigt werden. Steve Flügge: „Acht davon wurden durch Unbekannte vorsätzlich verursacht.“

An fünf Einsätzen über den Fachdienst ABC des Landkreises Jerichower Land waren Einsatzkräfte und Einsatzmittel aus Elbe-Parey beteiligt. „Darunter waren unter anderem auch zwei Einsätze auf der Bundesautobahn 2, zu denen der Fachdienst ABC alarmiert wurde“, resümiert der Gemeindewehrleiter.

Auf die Ausbildung wurde wie in jedem Jahr viel Wert gelegt. Den Truppmann-Lehrgang/Grundlehrgang schlossen im Januar acht Teilnehmer erfolgreich ab. Dieser Grundlehrgang umfasst insgesamt über 70 Stunden und soll den Teilnehmern das ,1 x 1“ der Feuerwehr beibringen. Ausbilder sind die Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr.

Drei Komplexübungen

Für die Atemschutzgeräteträger wurden in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Burg insgesamt 13 Ausbildungen (jährliche Belastungsübung) durchgeführt. Dazu kamen im vergangenen Kalenderjahr noch drei Komplexübungen aller Feuerwehren, unter anderem mit der Wasserwehr, dem Technischen Hilfswerk und dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) im Mai.

Das Tanklöschfeuerzeug der Ortsfeuerwehr Güsen wurde zur Revision gebracht und im letzten Jahr neu aufgebaut.

Brandschutz an Schulen

Gemeinsam mit dem Grundschulzentrum Güsen wurde im Mai ein Brandschutzerziehungstag durchgeführt. Hier legten zum Abschluss der Veranstaltung Kinder die Prüfung zur „Brandschutz-Stufe 1“ ab. Alarmübungen gab es im Juni im Grundschulzentrum Güsen und im August in der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey.

Neben den Einsätzen gab es noch Teilnahmen an Jubiläen von Feuerwehren. Dazu gehörten das 90-jährige Bestehen der Ortsfeuerwehr Reesen im April, die 100-Jahr-Feier der Partnerfeuerwehr Jastarnia in Polen im Mai sowie die 90-Jahr-Feier der Ortsfeuerwehr Zerben im September.

Seit Januar des vergangenen Jahres wird für die Kameradinnen und Kameraden ein Dienstsport angeboten.

Etwa 100 Einsatzkräfte

Die Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey zählt etwa 100 Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzgruppe, die auf sieben Ortsfeuerwehren verteilt sind. Außerdem verfügt die Gemeindefeuerwehr über etwa 50 Atemschutzgeräteträger.

Abschließend richtet der Gemeindewehrleiter wieder einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Elbe-Parey. „Die Ortsfeuerwehren leben vom ehrenamtlichen Zutun und der Mitarbeit aller Bürgerinnen und Bürger. Deshalb rufe ich Sie hiermit zur Mitarbeit in der Feuerwehr Elbe-Parey auf. Kommen Sie und werden aktives Mitglied in unserem Team.“