Unterspülung und Regenwasserstau. Damit haben Anwohner der Friedrich-Ebert- und der Ziegeleistraße in Genthin zu kämpfen. Die Stadt versucht, dem Problem Herr zu werden.

Wenn der Keller zum Pool wird: Regenwasserproblem in Genthin

Genthin. - Keller sind überflutet und Fassaden werden porös. Die Angst vor Schimmel und zu hoher Feuchtigkeit in den Häusern. Das sind nur einige der Sorgen, die Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße und der Ziegeleistraße in Genthin schon im letzten Jahr an den Stadtrat und die Verwaltung adressiert haben. Jetzt wurde das Problem von der Stadt bestätigt und Maßnahmen eingeleitet.