Warn-Apps sollen vor Unwettern wie Starkregen, Hochwassern oder Orkanen warnen. Diese Programme gibt es und so schlagen sie sich in der lokalen Nutzung.

Wenn die Katastrophe kommt: So wird in Genthin und Burg mittels App gewarnt

So warnt die Nina-App vor Gewitter in der Region Genthin.

Genthin/Burg - Warn-Apps auf dem Smartphone und Unwetterkarten im Internet sollen die Bevölkerung frühzeitig vor Extremwetterlagen warnen. Funktionieren soll dies nicht nur auf die Region bezogen, sondern auch lokal. Zumindest so lange es entweder eine WLan-Verbindung oder ein mobiles Datennetz gibt.

Wir haben uns die Platzhirsche Nina, Katwarn, Biwapp und Warnwetter in der Woche vom 12. bis 17. Juni 2023 genauer angesehen. Allen gemein ist, dass sie nur wenig Speicherbedarf auf dem Smartphone benötigen und sich lokalisieren lassen. Dafür muss aber der Standort am Mobilgerät freigegeben werden. Auch ist es erforderlich, dass verschiedene Zugriffe auf die Systeme zugelassen werden, damit etwa auch dann ein Warnton gesendet werden kann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Kostenlos sind alle Apps grundsätzlich.

Nina

Das ist die App:Nina (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) ist der Warnmelder des Bundes. „Über die App verbreiten die Behörden des Zivil- und Katastrophenschutzes Nachrichten oder Warnmeldungen über bevorstehende oder bereits existente Katastrophen oder Gefahrenlagen, wie beispielsweise Großbrände oder Gefahrstoffe, die sich unkontrolliert ausbreiten“, hatte der langjährige Genthiner Stadtwehrleiter Achim Schmechtig die Vorteile nach den bundesweiten Warntagen erläutert. Ein Vorteil sei, dass Warnmeldungen, neben abonnierten Orten, auch für den aktuellen Standort abonniert werden können.

Einrichtung: Die App ist schnell betriebsbereit, wenn der eigene Standort eingerichtet ist. Auf einer Karte lässt sich dieser punktgenau auf einer Google-Maps-Karte nachvollziehen. Es lässt sich einstellen, wann man gewarnt werden möchte. Bei Wetter- und Bevölkerungsschutzwarnungen gibt es drei Stufen von Warnungen, von eher leichten Beeinträchtigung bis zu extremen Gefahren. Auch Hochwasserinformationen lassen sich abrufen. Die App bringt von Haus aus nicht so viel zusätzliche Funktionen mit - außer Notfalltipps, die immer abgerufen werden können.

Bewertung: Das Gewitter vom Freitagabend hat die App angekündigt, dafür am Sonnabend vor einem Gewitter in Genthin gewarnt, das nicht kam.

Ein Ausfall der Notrufnummern im Brandenburger Raum am Freitag wurde ebenfalls angezeigt. Große Gefährdungslagen hat es im Testzeitraum im Jerichower Land nicht gegeben. Allerdings: Bei der Flut im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen vor zwei Jahren warnte die App allerdings nicht punktgenau. Dadurch kam die App in die Kritik. Es besteht also noch Nachholbedarf bei den Betreibern.

Katwarn

Das ist die App: Katwarn (Katastrophen-Warn-App) ist 2011 vom Fraunhofer-Institut Fokus im Auftrag der öffentlichen Versicherer entwickelt worden. Bund, Länder und Behörden aus Landkreisen und Kommunen liefern Daten. Katwarn ist mit Nina verknüpft.

Einrichtung: Etwas knifflig ist die erste Bereitstellung, es braucht einige Einstellungen im Smartphone, bis die sogenannte „Schutzengelfunktion“ bereit steht. Unter anderem muss der Lautlos- und „Nicht stören“-Modus für die App außer Kraft gesetzt werden.

Bewertung: Im Testzeitraum in der vergangenen Woche informierte die App über einen Leitstellenausfall im Brandenburger Raum. Eine Testwarnung wurde problemlos angezeigt. Die auf Genthin eingestellte Standortkarte ließ sich im Test nicht verschieben oder in der Größe verstellen.

Biwapp

Das ist die App: Biwapp (Bürger Info- und Warn-App) dient Städten und Landkreisen dazu, ihre Bürger über das Smartphone vor akuten Gefahren, Risiken und örtlichen Einschränkungen zu warnen. An der Entwicklung waren Feuerwehren und Katastrophenschützer beteiligt.

Einrichtung: Etwas merkwürdig. Obwohl die App den Standort recht punktgenau erkannte, meldete die Einstellung „Meine Orte“, dass keine Orte vereinbart seien. Dafür funktionierten einige Zusatzfeatures, etwa die Hilfe bei Notrufen oder der Hinweis auf den ärztlichen Bereitschaftsdienst, der in den Krankenhäusern Stendal und Brandenburg angegeben wurde. Auch der Link zum länderübergreifenden Hochwasserportal ist nutzbar.

Bewertung: Die App zeigte im Testzeitraum eine Entwarnung nach einem Brand auf dem Truppenübungsplatz Jüterbog. Die Hochwasserkarte ist auf dem Smartphone wenig hilfreich, die Beschriftungen der Städte Magdeburg und Potsdam stoßen aneinander. Insgesamt sind die Angaben für ungeübte Betrachter wenig aussagekräftig, eine detaillierte Karteneinstellung ist nicht möglich.

Wetter-Warn-App

Das ist die App: Die Warn-Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes informiert Öffentlichkeit und Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungs- und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Wettersituation. Dazu gehört nicht nur Starkregen, sondern auch Hitze. Dabei kann die allgemeine Gefährdungslage für Deutschland auf einer eingefärbten Warnkarte schnell erfasst und es können zusätzlich ergänzende Detailinformationen abgerufen werden.

Einrichtung: Die App ist schnell nutzbar und zeigt auf einer Karte bis auf die Ortschaften im Jerichower Land genau Vorwarnungen von Wetterereignissen. Auch als ortsgenaue Vorhersage für die nächsten Tage. So gibt es etwa im Raum Burg eine Gewittergefahr am Mittwoch, Donnerstag und Freitag.

Bewertung: Grundsätzlich eine gute und wohl recht zuverlässige App für verschiedene Wetterlagen. Allerdings kosten zusätzliche Funktionen, wie Niederschlagsradar, Wettervorhersagen und aktuelle Messwerte, extra.

Fazit: Die Warn-Apps können einen ersten Eindruck von Gefährdungslagen vermitteln. Experten sehen aber auch die Gefahr, dass zu viele irrelevante Meldungen ausgesendet werden. Etwa wenn bei Unwetterwarnungen bestimmte Gebiete nicht betroffen sind und zuvor ausgewiesen wurden.

Der ehemalige Direktor am Potsdamer Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS), Ortwin Renn, sah das Problem im Gespräch mit dem Redaktions- Netzwerk Deutschland nicht allein bei den Apps: „Das Problem ist, dass viele Vorhersagen nicht lokal genau sind.“ Er riet dazu, dass Einwohner von Risikogebieten Netzwerke bilden und sich gegenseitig unterstützen. Denn bei Strom- und Mobilfunkausfällen helfe die digitale Technik nicht mehr.