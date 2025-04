Großer Andrang bei der Staudentauschbörse in Großwulkow. Mehr als 1.000 Pflanzen waren im Angebot. Veranstalter versprechen schon jetzt eine Neuauflage im kommenden Jahr.

Wenn in Großwulkow viele Stauden für Staunen sorgen

Große und kleine Stauden wurden in Großwulkow von den Anbietern getauscht.

Großwulkow - Nur noch ein leergefegtes Zelt mit Tauschtischen, auf denen vereinzelt noch verwaiste Blätter lagen, erinnerte in Großwulkow am späten Sonnabend daran, dass hier wenige Stunden zuvor richtig was los gewesen sein muss.