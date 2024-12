Ungewöhnliche Erscheinungen am Abend. Das sagen Polizei und Feuerwehr zu den Ereignissen.

Merkwürdiges Leuchten am Nachthimmel

Am Nachthimmel über Genthin, bemerkten Einwohner blinkende Lichter.

Genthin/ie. - In den vergangenen Nächten haben Anwohner in Genthin, Brettin und Hohenseeden blinkende Lichter am Himmel wahrgenommen und vermuteten, dass dort etwas über den Köpfen kreist. Allerdings liegen bei offiziellen Stellen keine Informationen vor.