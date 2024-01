Der Unfall des Genthiner Tanklöschfahrzeuges im Juni 2023 wirkt immer noch nach. Denn ein neues Fahrzeug kann auch in diesem Jahr nicht in Dienst gestellt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Auch 2024 mietet die Stadt wieder für die Waldbrandsaison ein Großtanklöschfahrzeug auf Zeit an. Das geht aus einer Antwort auf an die Stadt gerichtete Fragen der Volksstimme hervor. „Diese Übergangslösung ist alternativlos“, so Achim Schmechtig, Sachgebietsleiter Brandschutz. Stadt und Freiwillige Feuerwehr Genthin seien sich hier einig.