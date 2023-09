Energiewende in Sachsen-Anhalt

Genthin - In Sachen Freiflächen-Photovoltaikanlagen scheint es jetzt endlich auch in Genthin voranzugehen. Baufachbereichsleiterin Dagmar Turian sagte kürzlich, ein entsprechendes städtisches Konzept stünde vor der Fertigstellung und werde dem Stadtrat ab Oktober in den Ausschüssen vorgelegt. Im Dezember solle der Stadtrat über den Aufstellungsbeschluss zum geänderten Flächennutzungsplan und die Konzeption befinden.