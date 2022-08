Wheelmap zeigt, wo wenig Barrieren in Burg und Genthin sind

Genthin - Der Friseur in der Nähe der Wohnung, der Metzger eine Straße weiter, der Bäcker gleich um die Ecke? Wer an dieser Stelle „Ja“ sagen kann, ist in der glücklichen Lage, kurze Wege für alltägliche Dinge zu haben. Noch glücklicher ist, wer beim Zugang zu den Geschäften keine Stolperfallen, enge Vorräume oder Treppenstufen zu bewältigen hat. Wer gut zu Fuß ist, macht sich wenig Gedanken. Aber spätestens dann, wenn es mit dem Laufen nicht so klappt, oder sogar ein Rollator oder ein Rollstuhl genutzt wird, ist es hilfreich zu wissen, welche Orte im eigenen Umfeld ohne Hindernisse zu erreichen sind.