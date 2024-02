In der Kernstadt, in Mützel, Hüttermühle, Brettin und Roßdorf will Avacon schnelleres Internet ermöglichen. 40 Prozent der Haushalte und Betriebe müssten dabei mitmachen.

Wie Avacon in Genthin den Glasfaserausbau forcieren will

Genthin. - In Zusammenarbeit mit der Stadt Genthin unternimmt Anbieter Avacon Connect einen großangelegten Vorstoß zum Ausbau des Glasfaser-Breitband-Netzes. Rund 15 Millionen Euro will der Telekommunikationsanbieter dafür in der Kernstadt Genthin, in Mützel, Hüttermühle, Brettin und Roßdorf investieren. Dafür wurde jetzt ein Kooperationsvertrag mit der Stadt Genthin unterzeichnet. Gut 6.500 Haushalte und Betriebe könnten dadurch, so Avacon-Connect-Geschäftsführer Detlef Gieselmann, in den Genuss von schnellem, zukunftssicherem Internet kommen.