Wie das Radeln rund um Genthin schöner werden könnte

Ein Verein soll künftig die Kommunen in Sachsen-Anhalt unterstützen, Ideen für einen verbesserten Radverkehr umzusetzten.

Genthin - Seit dem vergangenen Jahr ist die Stadt Genthin Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommune“ in Sachsen-Anhalt (AGFK). Nun soll der Verbund in einen Verein umgewandelt werden. Unter anderem, da finanzielle Risiken für die Vereinsmitglieder minimiert werden, Fördermittel einfacher eingeworben und eine Vereinssatzung dem Bündnis eine klar definierte Struktur geben kann. Der Genthiner Stadtrat muss in der kommenden Woche über den Beitritt entscheiden. Nicht unwahrscheinlich, dass er dies tut.