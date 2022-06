Wie der Konsolidierungszwang die Stadt Genthin in die Zange nimmt

Steuererhöhungen hat die Stadt Genthin in ihr Haushaltskonsolidierungskonzrt hineingeschrieben.

Genthin (sm) - Die Stadt Genthin liegt bisher mit ihren Einnahmen und Ausgaben im Rahmen dessen, was für den Haushalt 2022 geplant worden war. Darüber informierte Kämmerin Jeanette Zaumseil auf der Sitzung des Rechnungsprüfungs- und Finanzausschusses am Dienstag. Demnach sind von den für das gesamte Jahr kalkulierten gut 24, 3 Millionen Euro an Erträgen bisher 14 Millionen Euro verbucht.