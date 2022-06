Wie der NJL-Geschäftsführer die Einstellung der Stadtlinie begründet

Für die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land ist die Stadtlinie Genthin unrentabel geworden. Es fährt kaum noch jemand in diesen Bussen mit. Überlandlinien sollen Haltepunkte übernehmen.

Auf dem neu gestalteten Busbahnhof in Genthin kommen viele Überlandlinien an und fahren wieder ab.

Genthin - Die Bus-Stadtlinie 750 der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) für Genthin fährt jährlich ein Defizit von 135 000 Euro ein. Trotz Tarifsteigerungen, so NJL-Geschäftsführer Thomas Schlüter in einer Präsentation auf der Stadtratssitzung am Donnerstag vor einer Woche, sei diese Linie unrentabel und daher nicht zukunftsfähig.