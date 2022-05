Wie der Schritt nach vorn ins Erwachsenenleben für 125 Genthiner Jugendliche gelingen kann

Genthin - Erwachsen werden funktioniert nicht von heute auf morgen, bei manchen dauert es länger als bei anderen. Aber einen entscheidenden Schritt auf das Erwachsenwerden zu machen, dazu sollen Jugendliche durch die Jugendweihe ermuntert werden. An diesem Sonnabend machten erneut 125 Jugendliche diesen Schritt. In gleich vier aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in der Storchenscheune im Kloster Jerichow nahmen Schülerinnen und Schüler des Genthiner Bismarck-Gymnasiums sowie der Sekundarschulen aus Brettin, am Baumschulenweg in Genthin und aus Parey symbolisch Abschied von der Kindheit.