Wie die Karower ihren Weihnachtsbraten selbst backen

Karow - Backen in einem überdachten Backhaus hat etwas von aus der Zeit gefallen. Wo ist das noch zu finden? Schon vor dem abgezäunten Areal am Dorfgemeinschaftshaus duftet es verführerisch. Rauch, fast durchsichtig, strömt aus einem Backsteinschornstein in die Höhe, Stimmengewirr ist zu vernehmen, Töpfe und Tiegel klappern – es ist Weihnachtsbackofentag in Karow. „Am Tag vor Heiligabend kommen wir als Dorfgemeinschaft zusammen und backen unsere Weihnachtsbraten vor“, sagt Ortsbürgermeister und Tausendsassa Frank Lüdicke. Und die sehen lecker aus, selbst ungegart. Ente und Gans stehen in Eintracht neben Wildschweinkeule und Krustenbraten, jeder Einzelne nach dem jeweiligen traditionellen Familienrezept angerichtet.