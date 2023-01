Parey - Für insgesamt 25 Gewässer ist der Sportanglerclub Parey/Elbe und Umgebung in Sachen Bewirtschaftung und Betreuung im Gebiet der Gemeinde Elbe-Parey zuständig. „Rund 400 Angler sind damit eingebunden“, so Kurt Schiller, Versitzender des Sportanglerclubs Parey/Elbe und Umgebung. Kurt Schiller: „Alle Daten zu den von uns bewirtschafteten und betreuten Gewässern sind allen Vereinen in Deutschland im Internet zugänglich.“

