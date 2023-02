Sebastian Kroll, Frank Zelmanski und Mario Engel beim Zirtaki nach "Ich trinke Ouzo und was machst Du so?" aus dem Film "Der Schuh des Manitu".st

Genthin - Am Ende war die Stimme weg. Ganz weg. Bei Angela Engel. Zu oft hatte sie in der 50. Festsitzung des Carnevalsclub Waschmittelwerk (CCW) am Freitag und Sonnabend im Lindenhof als Moderatorin gerufen, was ihre Stimme hergab: „Wollen wir sie reinlassen?“, „Rimo, Rimo - Jengteng“ und die bekannten Stufen der Rakete, die als höchste Auszeichnung für eine Programmnummer im Karnevalsprogramm gilt.