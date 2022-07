Wie die Zukunft von Güsen aussehen soll

Güsen - Es war eine gelungene Präsentation der Ortschaft Güsen, die auch die Jury sichtlich beeindruckt hatte. Das brachte Landrat Steffen Burchhardt nach der zweistündigen Vorstellung zum Ausdruck, ohne einer Wertung vorzugreifen. Die Präsentation zeigte deutlich, was sich in den letzten beiden Jahren im Ort getan hat und was noch folgen soll. Dabei sind der Ortschaftsrat und der Heimatverein „Wir sind Güsen“, unterstützt von der Gemeinde Elbe-Parey, die treibenden Kräfte.