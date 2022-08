Wie ein Sportverein in Redekin das Dorfleben prägt

Sportvereine sind wichtige Stützen im Dorfleben. Vor allem wenn sie schon lange existieren und dadurch stark vernetzt sind. Der SV Eiche Redekin begeht in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag und zählt zu den starken Pfeilern des Ortes.

Zehn neue, hochwertige Bälle gab es vor kurzem von der Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft. Die wurden sofort auf Druck geprüft und mit in das Training integriert.

Redekin - Ein Sportverein, der mittlerweile 65 Lenze zählt, ist außergewöhnlich im Jerichower Land, zumal wenn das in einem eher weniger bekannten Ort geschieht. Der SV Eiche Redekin blickt auf eine lange, wie an Ereignissen reiche Geschichte zurück, seine Arbeit prägt den Ort und strahlt in die Region.