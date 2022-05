Wie eine 20-Millionen-Euro-Investition in Genthin die Produktion von Biogas nachhaltiger macht

Genthin - Die Firmen LXP Group GmbH und Enertec Biogas Genthin GmbH wollen gemeinsam auf einer bisher als Feld genutzten, aber schon seit langem als Industriefläche ausgewiesenen Fläche zwischen dem Enertec-Firmengelände und dem Chemiepark in Genthin eine neuartige Anlage zur Verwertung von Biomasse errichten. „Vor einer Woche haben wir der Stadt für diese Fläche ein Kaufangebot unterbreitet“, informiert LXP-Geschäftsführer Volker Bauer die Mitglieder des Wirtschafts- und Umweltausschusses. Die hatten ihre Sitzung dafür auf das Enertec-Gelände und in einen Versammlungsraum in ein Gebäude im Chemiepark verlegt.