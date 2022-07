Wie es den Genthiner Feuerwehrleuten trotz Umleitungen gelingt, in zwölf Minuten am Einsatzort zu sein

Genthin (sm). - Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 1 zwischen Knoten B1/B 107 und Wasserturmkreuzung und die damit einhergehenden geänderten Verkehrsführungen betreffen in hohem Maße die Genthiner Feuerwehrleute. Wie Stadtwehrleiter Achim Schmechtig in einem Gespräch mit der Volksstimme erklärte, sei dabei problematisch, dass alle Abfahrten in das südliche und südöstliche Stadtgebiet - also alles südlich der Bahnlinie - gesperrt sind und auch nicht von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden können.