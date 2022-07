Wie Genthiner Gastronomen mit der derzeitigen Speiseöl-Knappheit umgehen

Genthin - 120 Liter Speiseöl ordert Uwe Tombrink normalerweise pro Woche für „Tommi's Markt-Imbiss“ auf Genthins Marktplatz. Momentan bekommt er von seinem Großhändler aber nur maximal 60 Liter. „Damit komme ich gerade so aus“, sagt er im Gespräch mit der Volksstimme. Er müsse also die Pommes frites (noch) nicht von seiner Speisekarte streichen wie jüngst ein Wirt in Köln, der die Fritten wegen des knappen Speiseöls durch Bratkartoffeln ersetzt hat.