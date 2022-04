Wie Güsen sich im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ präsentieren will

Die Ortschaft Güsen hat sich mit dem Sieg beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im September 2021 für die Teilnahme am Landeswettbewerb 2022 qualifiziert. Im Juni darf sich die Ortschaft der Jury in Güsen präsentieren.

Güsen - Auf zweieinhalb Stunden ist die Präsentation jeder Ortschaft im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ begrenzt. Das bedeutet für den Heimatverein „Wir sind Güsen“, all das, was man der Jury zeigen möchte, in diesem begrenzten Zeitraum anbieten zu müssen – eine Herausforderung.