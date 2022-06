Wie Güsener Landfrauen das Brauchtum pflegen

Ortsbürgermeister Mario Helmrich verteilte die Kalender des Güsener Heimatvereins an die Mitglieder der Landfrauengruppe.

Güsen - Sie ist nicht wegzudenken aus dem ländlichen Kulturgut: Die Erntekrone. Und das Wissen darum, wie solch ein Gebilde gebunden und geschmückt wird, pflegen die Mitglieder der Landfrauengruppe in Güsen bereits seit 14 Jahren. Vor Jahren wurde die Landfrauengruppe aus Güsen Siegerin des Kreiswettbewerbes beim Binden von Erntekronen. Und auch am landesweiten Erntekronenwettbewerb in Magdeburg beteiligen sich die Frauen regelmäßig. Mit vielen weiteren Aktionen gestalten sie das Dorfleben aktiv mit.