Keine Fußwege, zu hoher Bord Wie lange müssen gehandicapte Genthiner in dieser Straße noch mit diesen Hürden leben?

In der barrierefreien Bungalowsiedlung an der Rathenower Heerstraße fühlen sich Gehandicapte wohl. Nur vor der Einfahrt in die Stichstraße gibt es unnötige Barrieren.