Neun Projekte, Vereine und Initiativen sind bei einer Festveranstaltung in Magdeburg mit dem Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Besonderes Ehrenamt von Einzelpersonen“ wurde Lena Böttcher aus Kade- NeubuchhoIz geehrt.

Wie Lena Böttcher Menschen in der Ukraine hilft

Lena Böttcher wurde für ihr Ehrenamt durch das Land Sachsen-Anhalt in der Kategorie „Besonderes individuelles Engagement“ ausgezeichnet.

Neubuchholz - Lena Böttcher lächelt etwas verlegen, wenn sie Glückwünsche zu ihrer Auszeichnung entgegennimmt. Sie mag weder die große Bühne noch große Worte. Das Herz der gebürtigen Ukrainerin schlägt nicht erst seit dem russischen Überfall für bedürftige Landsleute, die in ihrer Heimat in Not und Elend leben.