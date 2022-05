Wie man beim Ersatzneubau fürs Genthiner Bismarck-Gymnasium über den Tellerrand schaut

Genthin - „Jetzt kommt Form und Farbe ins Spiel“, freut sich Landrat Steffen Burchhardt (SPD) am Freitag beim Richtfest für den Ersatzneubau am Genthiner Bismarck-Gymnasium. Immerhin trage der Landkreis am Ende etwa die Hälfte der Kosten von knapp sieben Millionen Euro. Die andere Hälfte soll über Fördermittel und Investitionspauschale vom Land abgedeckt werden. Veranschlagt gewesen seien bei der Planung sechs Millionen Euro, aber mit den erst in jüngster Zeit gestiegenen Kosten auf dem Bausektor komme man mit unter sieben Millionen Euro noch vergleichsweise gut weg.