Wie sich Jerichow nach der politischen Wende entwickelt hat

Jerichow - Vor gut dreißig Jahren machte sich die Unzufriedenheit der Menschen in der DDR über die politischen, wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Zustände deutlich. Eingeläutet wurde ein Zeitabschnitt, der heute unter dem Begriff „Wende“ allen geläufig ist. Auch in Jerichow zeigten sich die Auswirkungen dieses Umbruchs: Die Stadt veränderte sich, vieles verschwand, Neues kam hinzu. Die Stadt von damals gibt es so heute nicht mehr.