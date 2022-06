Wie sich Karl-Heinz Steinel aus Tucheim an 50 Jahre als Elektromeister erinnert

Tucheim - In der Werkstatt von Karl-Heinz Steinel sieht es so aus, als würde die Arbeit gleich wieder beginnen. In den Regalen reiht sich das Material aneinander, an der Eckbank im Raum dahinter scheint es, als würden hier immer noch Gesellen und Lehrlinge in der Pause zusammensitzen. Doch die Werkstatt des Elektromeisters aus Tucheim ist seit 13 Jahren im Dornröschenschlaf. 2009, als er 65 wurde, hat sich Karl-Heinz Steinel zur Ruhe gesetzt. Für sein langes berufliches Wirken wurde er vor kurzem mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer Magdeburg geehrt.