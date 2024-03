Wie viele Genthiner Haushalte sich dafür an den Glasfaser-Anbieter binden müssen

Genthin. - Klaus und Ilona Braun aus dem Nelkenweg im Quartier Süd V wollen schnelles Internet. Unbedingt. Schon lange. Aber sie bekommen keins. Anbieter haben es ihnen schwarz auf weiß gegeben: Sie haben ihr Haus in einem „schwarzen Loch“. In dem komme praktisch kein Internet an. „Wir können nicht mal Internet-Banking machen“, beklagt Ilona Braun. „E-Mails kommen, wenn, dann Tage später an.“