Wieder Ärger in Genthin mit übervollen Glascontainern

So präsenierten sich bis gestern die Glascontainer in der Bahnhofstraße.

Genthin - Bis zum 11. Januar gestern bot sich in Genthin an den Altglascontainer-Standplätzen in der Bahnhofstraße, am Rand des Kaufland-Geländes und in Parchen wieder einmal dieses typische Bild: übervolle Container, auf denen auch obenauf und daneben Flaschenbatterien stehen, manche zerbrochen, so dass die Glasscherben eine Gefahr darstellen.