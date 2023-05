Pfarrerin hofft auf engagierte Menschen Wieder Gottesdienste in der Jerichower Stadtkirche

Die evangelische Kirchengemeinde Jerichower ist reich an Immobilien. 18 Kirchen gehören unter anderem dazu. Eine von ihnen ist die Stadtkirche direkt in Jerichow – ein vergessenes Schmuckstück, das in den vergangenen Jahren sehr wenig genutzt wurde.