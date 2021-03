Die Genthiner Feuerverzinkung baut neu. Damit soll das Traditionsunternehmen sicher für die Zukunft aufgestellt werden.

Genthin l Wo einst in Genthin das Dauermilchwerk stand, haben vor kurzem die Bauarbeiten für das neue Werk der Feuerverzinkung Genthin begonnen. Damit legt das Unternehmen den Grundstein, sich zu einer der modernsten Feuerverzinkereien Europas entwickeln zu können und baut das Produktspektrum deutlich aus. Mit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 wird auf einer Fläche von 17.800 Quadratmetern, davon 5.800 überdacht, eine hochmoderne Feuerverzinkerei geschaffen.



Das Unternehmen macht damit einen deutlichen Schritt in Richtung Zukunft. Fortschrittliche Steuerungstechniken und Anlagen lassen es zu, dass nun auch speziellere Wünsche der Kunden umgesetzt werden können. Schlosserware, Trinkwasser- und Druckluftbehälter, Straßenleitprodukte und Lärmschutzwände können dann im 13 Meter langen Verzinkungskessel bearbeitet werden.



Größerer Kessel für die Verzinkung

Eine deutliche Erweiterung der Möglichkeiten, denn dieser Kessel ist dann beinahe doppelt so groß wie zuvor. „Wir haben dann die Möglichkeit, auch umfangreiche Aufträge etwa aus dem Hallenbau oder dem Schlossereibereich annehmen zu können“, sagt Geschäftsbereichsleiter Joachim Ryssmann. Mit einer Breite von 1,65 Metern und einer Tiefe von 3,4 Metern können in dem neuen Verzinkungskessel Bauteile mit einem Stückgewicht bis zu vier Tonnen verarbeitet werden.



Diesen weiteren Meilenstein kann das Unternehmen aufgrund der seit Jahren wachsenden Marktnachfrage und der stetigen Durchsatzzunahme angehen. Das bisherige Werk wird mit Inbetriebnahme des Neubaus in anderer Form genutzt. Der Neubau werde nach neusten Aspekten des Umweltschutzes und der Energieeffizienz geplant und entwickelt. Die Anlage besteche dabei durch effiziente und automatisierte Prozessabläufe und modernste Transporttechniken wie Hub- und Senkstationen sowie Brücken- und Verteilerkräne. Mit dem neusten Stand der Anlagentechnik ausgerüstet, gewährleiste der Neubau ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit.



80 Mitarbeiter sind beschäftigt

Der Bau der Anlage ist eine nachhaltige Investition und gibt 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Beschäftigung. Gut doppelt so viele, wie vor drei Jahren. Das Unternehmen hat deutlich aufgerüstet. Die Verzinkerei ist ein krisensicheres Metier. Wer dieses Fach beherrsche, könne fast immer mit Aufträgen rechnen, meint Ryssmann.



Seit 1992 ist die Feuerverzinkerei in Genthin als östlicher Standort in Deutschland fester Bestandteil der familiengeführten Seppeler Gruppe. In mehr als 100 Jahren hat sich die Gruppe zu einem Unternehmensverbund mit regional verankerten Standorten entwickelt. Neben den Bereichen Behältertechnik, Gitterrostfertigung und Beschichtung stellt die Feuerverzinkung das Kerngeschäft der Gruppe dar.



Genthiner Bauteile in ganz Deutschland

„Ein verzinkter Gartenzaun oder eine Gartenbank hält bei normalen Witterungsbedingungen gut 50 Jahre“, sagt Ryssmann. Länger als manche Ehe. Firmenchef Kai Seppeler hatte immer ein Herz für den Genthiner Standort. Für ihn ist es nach eigenen Angaben, immer Ziel gewesen, den Genthiner Betrieb sicher für die Zukunft aufzustellen.



Bald bekommen die Genthiner einen modernen Betrieb mitten in der Stadt, der durchaus ein überregionales Aushängeschild ist. Man könne quer durch Deutschland fahren und finde überall Bauteile, die in Genthin verzinkt und haltbar gemacht wurden, hatte Landrat Steffen Burchhardt (SPD) einmal gesagt. Von diesen Bauteilen wird es demnächst in Deutschland noch ein paar mehr geben.