Die Ziegelei wurde von der Königlichen Regierung 1836 nahe der Trogbrücke errichtet. Die Ziegel wurden für den Bau der zweiten Schleuse bei Neuderben benötigt. Was Ortschronistin Christa Schmette noch alles herausgefunden hat.

Wo in der Derbener Gemarkung einst eine Ziegelei produzierte

Derben - In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Blütezeit der Ziegelindustrie. Zahlreiche Ziegeleien entstanden, so auch in der Elbgemeinde Derben/Neuderben.