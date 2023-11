Wo in Genthin derzeit Müll die Landschaft verschandelt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Ehrhardt Güssau ist wütend. Immer wieder blickt er auf diese Dreckecke in der Lorenzstraße. Die verschwindet nie, sondern lädt so manchen geradezu ein, seinen Müll noch dazu zu legen. Und wenn es windig sei, werde dieser in der Gegend verteilt.