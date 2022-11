Woher Genthiner Vereine Geld bekommen können

Ohne zusätzliches Geld können auch gemeinnützige Vereine in und um Genthin nicht arbeiten. Es gibt Fördertöpfe. Auch bei der Stadt. An die sind Bedingungen geknüpft.

Beim ersten Fest der Vereine hatten sich viele Vereine ihre Angebote an Ständen präsentiert und auch zum Bühnenprogramnm beigetragen. Das soll 2023 wieder stattfinden.

Genthin - Von den insgesamt 50.000 Euro, die in diesem Jahr in der neu aufgelegten Kulturförderrichtlinie der Stadt für die kulturelle, sportliche und soziale Arbeit der Vereine zur Verfügung stehen, werden am Ende des Jahres zwischen 8.000 und 10.000 Euro vergeben worden sein.