Wohin mit den Kieslastern in Parey

Parey kann sich noch nicht entscheiden: Sollen die Kieslaster künftig über die Schleusenstraße rollen oder weiter vorbei am Feriendorf? Für die einen bedeutet es mehr Lärm, für die anderen endlich mehr Ruhe und Sicherheit.

Parey - Sie sind sich nicht einig in Parey – zumindest, was die Notwendigkeit angeht, die Zufahrt zum Kiessandbau in Parey vom Bittkauer Weg auf die Schleusenstraße zu verlegen.