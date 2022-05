Wohnhaus in Redekin steht in Flammen

In Redekin hat ein Wohnhaus gebrannt. Von einem schwierigem Unterfangen spricht die Feuerwehr, denn das Haus steht dicht an dicht mit den Nachbargebäuden.

Redekin - Der Brand eines Hauses in dem Jerichower Ortsteil Redekin hielt am Dienstag die Feuerwehren von Jerichow, Elbe-Parey und Genthin in Atem. Insgesamt 62 Feuerwehrleute mit 20 Einsatzfahrzeugen führten die Brandbekämpfung durch.