Eine genaue Datenlage zur Anwesenheit des Wolfes in Genthin und Zerbst zu bekommen, rufen die Jäger zurTeilnahme an einem Modellprojekt auf, das von der Bevölkerung unterstützt werden kann.

Genthin - Wolfsrisse und Wolfssichtungen bestimmten in den vergangenen Wochen die Berichterstattung. Nach Meinung der Genthiner Jäger verbreiten sich die Tiere immer weiter und dringen in immer größere Gebiete ein. Um belastbare Fakten zu generieren, nehmen Genthiner und Zerbster Jäger an einem einjährigen Modellprojekt zum „Wolf“ des Wolfskompetenzzentrums Iden teil, das beim Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) angesiedelt ist. Dabei melden die Jäger über einen direkten Whatsapp-Kontakt Hinweise an das Kompetenzzentrum.